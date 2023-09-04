Російські "Шахеди" здетонували на території Румунії, Україна просить у партнерів додаткові системи ППО та авіацію - МЗС

Випущені російськими окупантами ударні безпілотні літальні апарати "Шахед" упали й здетонували на території Румунії під час нічної масованої атаки РФ у районі Ізмаїльського порту, повідомив речник Міністерства закордонних справ України Олег Ніколенко з посиланням на інформацію від Державної прикордонної служби України.

"За інформацією Державної прикордонної служби України, сьогодні вночі під час масованої атаки Росії в районі Ізмаїльського порту російські "Шахеди" впали й здетонували на території Румунії. Це є черговим підтвердженням того, що російський ракетний терор становить величезну загрозу не лише безпеці України, а й безпеці сусідніх країн, зокрема держав - членів НАТО", - написав Ніколенко у фейсбуці в понеділок.

У зв'язку з цим Україна звернулася до країн-партнерів щодо постачання додаткових систем протиракетної та протиповітряної оборони, а також бойової авіації. "Закликаємо партнерів прискорити забезпечення України додатковими сучасними системами протиракетної та протиповітряної оборони, а також бойовою авіацією, які посилять захист інфраструктури України, а також суміжних держав", - написав Ніколенко.