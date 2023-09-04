Один мешканець Донеччини загинув і ще трьох поранено в результаті ворожих обстрілів за добу

Протягом неділі через обстріли російських окупантів одна людина загинула і ще троє дістали поранення на Донеччині, повідомляє голова військової обладміністрації (ОВА) Павло Кириленко в понеділок уранці.

"За 3 вересня росіяни вбили 1 жителя Донбасу - у Тихонівці. Ще 5 людей в області за добу дістали поранення", - написав він у телеграмі.

Кириленко наголосив, що наразі неможливо встановити точну кількість жертв у Маріуполі та Волновасі.