Президент Молдови засудила російські атаки на портову інфраструктуру Одещини

Президент Молдови Майя Санд засудила атаки РФ на портову інфраструктуру Одеської області.

"Я рішуче засуджую грубий напад Росії на портову інфраструктуру Одеської області. Росія має відповісти за кожну частинку зруйнованої інфраструктури", - написала вона у Twitter.

І доповнила "мої думки з усіма постраждалими. Молдова твердо стоїть поряд з Україною".

Як повідомлялося, у неділю росіяни протягом трьох годин атакували припортову інфраструктуру Одеської області ударними дронами, двох співробітників порту було госпіталізовано.