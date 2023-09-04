Події

00:16 04.09.2023

Президент Молдови засудила російські атаки на портову інфраструктуру Одещини

1 хв читати
Президент Молдови засудила російські атаки на портову інфраструктуру Одещини

Президент Молдови Майя Санд засудила атаки РФ на портову інфраструктуру Одеської області.

"Я рішуче засуджую грубий напад Росії на портову інфраструктуру Одеської області. Росія має відповісти за кожну частинку зруйнованої інфраструктури", - написала вона у Twitter.

І доповнила "мої думки з усіма постраждалими. Молдова твердо стоїть поряд з Україною".

Як повідомлялося, у неділю росіяни протягом трьох годин атакували припортову інфраструктуру Одеської області ударними дронами, двох співробітників порту було госпіталізовано.

 

 
Теги: #молдова #україна #порти #обстріли #одеська #осуд

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

00:00 04.09.2023
Посли G7 наголошують на важливості збереження винятків щодо оприлюднення інформації про декларування активів лише для чиновників, які беруть участь у бойових діях

Посли G7 наголошують на важливості збереження винятків щодо оприлюднення інформації про декларування активів лише для чиновників, які беруть участь у бойових діях

22:35 03.09.2023
Зеленський закликав депутатів Ради ухвалити закони про електронне декларування, про PEP-ів та зміни до закону про нацменшини

Зеленський закликав депутатів Ради ухвалити закони про електронне декларування, про PEP-ів та зміни до закону про нацменшини

22:21 03.09.2023
Міноборони України має очолити Рустем Умєров – Зеленський

Міноборони України має очолити Рустем Умєров – Зеленський

22:13 03.09.2023
Зеленський обговорював із Макроном захист одеського регіону

Зеленський обговорював із Макроном захист одеського регіону

19:54 03.09.2023
Війська РФ здійснили чотири обстріли Нікопольського р-ну протягом дня, обійшлося без жертв

Війська РФ здійснили чотири обстріли Нікопольського р-ну протягом дня, обійшлося без жертв

19:10 03.09.2023
Унаслідок вечірнього обстрілу Херсонщини одна людина загинула і троє постраждалих

Унаслідок вечірнього обстрілу Херсонщини одна людина загинула і троє постраждалих

16:05 03.09.2023
Окупанти обстріляли Середина-Буду та 10 прикордонних сіл, поранено двох мирних жителів

Окупанти обстріляли Середина-Буду та 10 прикордонних сіл, поранено двох мирних жителів

15:16 03.09.2023
Влада Молдови домоглася значного зростання фінансування оборонного комплексу - президент

Влада Молдови домоглася значного зростання фінансування оборонного комплексу - президент

10:09 03.09.2023
Через обстріли в кількох громадах Донеччини зруйновано приватні будинки, пошкоджено цвинтар, є жертви

Через обстріли в кількох громадах Донеччини зруйновано приватні будинки, пошкоджено цвинтар, є жертви

08:52 03.09.2023
Окупанти обстріляли чотири райони Харківщини, постраждалих не зафіксовано

Окупанти обстріляли чотири райони Харківщини, постраждалих не зафіксовано

РЕКЛАМА

ВАЖЛИВЕ

Міноборони України має очолити Рустем Умєров – Зеленський

Зеленський обговорював із Макроном захист одеського регіону

Міноборони внесло зміни до наказу про ВЛК, розширивши перелік придатних до служби

У справі про шахрайство Коломойський фігурує як громадянин Ізраїлю та Кіпру, запиту від США на його екстрадицію в Україну не надходило

Унаслідок вечірнього обстрілу Херсонщини одна людина загинула і троє постраждалих

ОСТАННЄ

Міноборони внесло зміни до наказу про ВЛК, розширивши перелік придатних до служби

ЗС України знищили три танки на східному напрямку

ЗС України відбили натиск окупантів на чотирьох напрямках, за добу було понад 25 бойових зіткнень

ВМС ЗСУ знищили ворожий патрульний катер, шестеро окупантів загинуло і двоє поранено

Окупанти завдали 39 авіаударів по Україні за добу - Генштаб ЗСУ

У Рівненській області в ДТП загинула дитина, вісім осіб госпіталізовано

У справі про шахрайство Коломойський фігурує як громадянин Ізраїлю та Кіпру, запиту від США на його екстрадицію в Україну не надходило

ЗС України завдали за добу дев’ять ударів по місцях скупчення окупантів і по шести ворожих ЗРК

Окупанти встановлюють бонові загородження для протидії надводним дронам - Military Media Center

УЗ запустила додаткові приміські поїзди між Васильковом і Києвом

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА