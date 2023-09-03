Міноборони України має очолити Рустем Умєров – Зеленський

Президент України Володимир Зеленський заявив, що внесе до парламенту кандидатуру Рустема Умєрова на посаду міністра оборони.

"Я вирішив зробити заміну міністра оборони України. Олексій Рєзніков пройшов ці понад 550 днів повномасштабної війни. Я вважаю, що міністерство потребує нових підходів та інших форматів взаємодії як з військовими, так і з суспільством в цілому", - сказав він у відеозверненні в неділю.

"Зараз очолити міністерство має Рустем Умєров, Верховна Рада України добре знає цю людину і пан Умєров не потребує додаткових уявлень. Очікую від парламенту підтримки цієї кандидатури. Осінь – час для посилення", - сказав також він.

