Події

13:33 03.09.2023

УЗ запустила додаткові приміські поїзди між Васильковом і Києвом

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УЗ запустила додаткові приміські поїзди між Васильковом і Києвом

АТ "Укрзалізниця" (УЗ) призначила додаткові прискорені приміські поїзди між Васильковом і Києвом.

"Вони курсуватимуть до 30 вересня, після чого буде ухвалено рішення щодо продовження їхнього використання на маршруті", - повідомляють у телеграм-каналі УЗ.

Відправлення з приміського вокзалу Київ-Пасажирський і прибуття на станцію Васильків-Центр:

08:34 - 09:31 (поїзд №6049);

16:36 -17:26 (поїзд №6051);

18:37 19:27 (поїзд №6053).

Відправлення зі станції Васильків-Центр і прибуття на приміський вокзал станції Київ-Пасажирський:

07:28 - 08:24 (поїзд №6050);

09:41 - 10:32 (поїзд №6052);

17:36 - 18:26 (поїзд №6054).

"Зазначені поїзди курсуватимуть щодня, крім вихідних. Вони робитимуть зупинки на станціях Боярка, Тарасівка, Вишневе, Караваєві Дачі", - наголошується в повідомленні.

 

Теги: #київ #поїзди #васильків

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