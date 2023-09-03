Події

11:49 03.09.2023

Окупанти в суботу обстріляли Середина-Буду під час документування правоохоронцями попередніх злочинів ворога

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Російські військові обстріляли з артилерії м. Середина-Буда в Сумській області в суботу вдень, загинув один поліцейський, ще двоє поліцейських і один мирний житель поранені.

Як повідомив Офіс генпрокурора, під обстріл потрапили правоохоронці, які фіксували наслідки попередніх обстрілів.

"Співробітник поліції зазнав осколкових поранень, несумісних із життям, ще 2 поліцейських поранені. Також поранення дістав один цивільний чоловік. Унаслідок атаки ворога пошкоджено дві будівлі та автомобіль", - зазначається в повідомленні.

За процесуального керівництва Сумської обласної прокуратури розпочато досудове розслідування за фактом порушення законів та звичаїв війни, поєднаного з умисним вбивством (ч. 2 ст. 438 КК України).

Раніше Сумська обладміністрація повідомила, що по місту Середина-Буда в суботу було вчинено мінометний обстріл (10 вибухів), унаслідок чого пошкоджено приміщення Будинку культури, зазнали поранень 2 цивільні особи, пошкоджено автомобіль. Також росіяни вдарили з артилерії (10 вибухів), унаслідок чого дістали поранення 4 цивільні особи, 1 правоохоронець загинув. Пошкоджено 2 приватних домоволодіння та приватний автомобіль. Крім того, по м. Середина-Буда здійснено обстріл БпЛА (1 вибух), внаслідок чого пошкоджено приміщення колишнього комунального підприємства - ЖЕКу.

Теги: #обстріл #сумська_область

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