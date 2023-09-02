Україна веде переговори з європейськими країнами про екстрадицію топкорупціонерів

Міністерство юстиції проводить роботу над поверненням у країну корупціонерів, які втекли в європейські країни, насамперед, намагатимуться повернути топкорупціонерів, повідомив міністр юстиції України Денис Малюська в ефірі загальнонаціонального телемарафону.

"У країнах Європи, в яких у більшості перебувають наші топзлочинці, ... їхні суди дуже дбайливо ставляться до питань екстрадиції, зокрема, у зв'язку з тим, що у нас війна триває. І їхні адвокати, безумовно чиновники колишні або топкорупціонери отримують хороших адвокатів, наголошують на тому, що передавати в Україну таких персонажів буде вкрай небезпечно. Тому в більшості випадків, на жаль, наші закордонні партнери відмовляють поки що в екстрадиції. Але це явище, принаймні щодо топкорупціонерів, вважаємо, що тимчасове", - сказав міністр.

Він наголосив: "Умовно завтра у величезному масштабі цього не буде. Спочатку підуть ті, хто вкрав найбільше. Їх ми спробуємо дістати в першу чергу. А середня риба та інші персонажі підуть пізніше".

"Після того, як ми адаптуємо, налаштуємо нашу систему прийому екстрадованих громадян під час війни, безумовно, показники покращаться", - підсумував Малюська.