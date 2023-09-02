Події

11:39 02.09.2023

У КРИВОМУ РОЗІ ЧУТИ ВИБУХИ - ТЕЛЕГРАМ-КАНАЛИ

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У КРИВОМУ РОЗІ ЧУТИ ВИБУХИ - ТЕЛЕГРАМ-КАНАЛИ

Теги: #кривий_ріг

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