У КРИВОМУ РОЗІ ЧУТИ ВИБУХИ - ТЕЛЕГРАМ-КАНАЛИ
У КРИВОМУ РОЗІ ЧУТИ ВИБУХИ - ТЕЛЕГРАМ-КАНАЛИ
У КРИВОМУ РОЗІ ЧУТИ ВИБУХИ - ТЕЛЕГРАМ-КАНАЛИ
Суд задовольнив позов Міноборони про стягнення 456,66 млн грн із недобросовісного постачальника продуктових наборів для військовослужбовців
Протягом доби окупанти 13 разів обстріляли прикордонні території Чернігівської та Сумської областей - ОК "Північ"
Унаслідок обстрілів у Гродівській громаді зруйновано 1 будинок, пошкоджено 10 будинків - голова Донецької ОВА
РФ прагне відволікти українські війська і змусити їх розділити сили між Оріховим і Куп'янськом - британська розвідка
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