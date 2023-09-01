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17:36 01.09.2023

Продаж шкільних товарів в "Епіцентрі" зріс на 62%

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Продаж шкільних товарів в "Епіцентрі" зріс на 62%

Продаж шкільних товарів у мережі торговельних центрів "Епіцентр" напередодні нового навчального року зріс на 62%, повідомили в пресслужбі групи агентству "Інтерфакс-Україна".

"Частка продажу шкільних товарів на сході країни зменшилася, тоді як у Києві та на заході зросла. Це пов'язано не лише з виїздом дітей із небезпечних регіонів, а й із невизначеністю майбутнього формату навчання. До того ж ми спостерігаємо непоодинокі випадки, коли благодійні організації та волонтери закуповують канцтовари для дітей східного регіону саме в Києві. Загалом, незважаючи на загальне зменшення кількості дітей у країні, ми розраховуємо вийти на показник товарообігу 2021 року", - повідомила керівниця департаменту "Канцтовари" мережі "Епіцентр" Людмила Занаревська.

Цього року сезон шкільного ярмарку в мережі "Епіцентр" стартував із перших днів серпня. Як зазначають у компанії, батьки заздалегідь знали, що навчання відбуватиметься в офлайн-форматі та розпочнеться 1 вересня, тому намагалися підготуватися до школи заздалегідь. У результаті в серпні продаж шкільних товарів у мережі "Епіцентр" зріс на 62% порівняно з аналогічним періодом минулого року.

Найбільшу динаміку зростання продемонструвала категорія рюкзаків, реалізація яких зросла вдвічі. Зокрема це пов'язано з відкладеним попитом, адже торік значна частина споживачів відмовилася від цієї покупки в прагненні заощадити гроші. До найпопулярніших серед покупців шкільних товарів також увійшли зошити, щоденники, пенали, ручки та кольорові олівці.

Водночас в "Епіцентрі" фіксують деяке зменшення попиту на товари не зі шкільних списків, як-от декоративні ручки та блокноти. Хоча наголошується, що в умовах повномасштабної війни українські споживачі більш виважено та раціонально підходять до купівлі необхідних товарів і ретельно розраховують свій бюджет.

У компанії також відзначають тенденцію зростання онлайн-продажу шкільних товарів, частка яких збільшується з року в рік.

ТОВ "Епіцентр К" створено 2003 року, відкрило свій перший гіпермаркет у Києві в грудні того самого року. На сьогодні розвиває найбільшу в країні мережу торговельних центрів "Епіцентр", яка є лідером ринку в сегменті роздрібної торгівлі товарами для дому та ремонту. Входить до групи компаній "Епіцентр К", що розвиває також інтернет-магазин із маркетплейсом Epicentrk.ua, мережі гіпермаркетів "Нова лінія", спортивних товарів Intersport, 4F та The Athlete's foot (TAF), а також агрокомпанію "Епіцентр Агро", заводи з виробництва керамічної плитки та керамограніту Epicentr Ceramic Corporation і "Карпатська кераміка", деревообробне підприємство ЦБМ "Осмолода".

До повномасштабного вторгнення РФ в Україну мережа "Епіцентр" об'єднувала понад 80 торговельних центрів у всіх регіонах країни. Унаслідок артилерійських і ракетних обстрілів агресора низку ТЦ було суттєво пошкоджено, а чотири центри в Маріуполі, Херсоні, Чернігові та Бучі - повністю знищено.

За даними Єдиного держреєстру юросіб та фізосіб-підприємців, учасниками ТОВ "Епіцентр К" є Олександр Герега (51,3%), Галина Герега (47,97%) і Тетяна Суржик (0,73%).

Теги: #школа #товари #продаж #епіцентр

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