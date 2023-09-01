РФ кілька разів "дуже всерйоз" готувала операції з убивства Зеленського - голова української військової розвідки

РФ кілька разів серйозно готувала "певні операції" для ліквідації президента України Володимира Зеленського, заявив начальник Головного управління розвідки Міністерства оборони України Кирило Буданов.

"Давайте так, кілька разів усерйоз вони готували певні операції. Дуже всерйоз. Ретельно планували, підготовчі заходи проводили", - сказав Буданов в інтерв'ю Наталії Мосейчук.

Як наголосив голова військової розвідки, "українські спецслужби працюють досить ефективно", оскільки цього не сталося.