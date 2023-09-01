Усіх жителів деокупованої частини Херсонщини забезпечено водою - голова ОВА

Усі жителі деокупованої частини Херсонщини наразі забезпечені і питною, і технічною водою, повідомив начальник Херсонської обласної військової адміністрації (ОВА) Олександр Прокудін.

"На сьогодні проблем із водою немає. Зокрема, всі жителі забезпечені і питною, і технічною водою. Тобто в населених пунктах, де навіть немає централізованого водопостачання, ми або генераторами качаємо зі свердловин, або там налагоджено постійне підвезення питної води", - сказав Прокудін в інтерв'ю інформаційному агентству "Інтерфакс-Україна".

Очільник ОВА зазначив, що зі 175 населених пунктів області в 76% повністю закрито потребу в наявності води.

Водночас, за його словами, на осушеній території Каховського водосховища тривають роботи з буріння свердловин.

"Визначено потребу в бурінні 50 свердловин у 21 населеному пункті, який постраждав через обміління. Наразі вже бурять чотири свердловини. За термінами плануємо завершити буріння свердловин до середини листопада, а до кінця року повністю замінимо і трубопроводи", - уточнив він.