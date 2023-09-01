Буданов про контрнаступ: Ми рухаємося вперед

Незважаючи на певні сповільнення на фронті з низки причин, Україна рухається вперед, заявив начальник Головного управління розвідки Міністерства оборони України Кирило Буданов.

Відповідаючи на запитання, у якій точці війни наразі перебуває Україна, Буданов сказав, що "ми наближаємося".

"Наближаємося і ще раз наближаємося. Так, є певні сповільнення. Іноді з суб'єктивних причин, іноді з об'єктивних причин. Це нормально, але ми рухаємося вперед. І навіть те, що ви наразі згадали - багато хто каже "повільний наступ". Дивіться: саме формулювання, ви ж самі говорите "повільний", але наступ. Адже це не повільне відповзання назад, це повільний наступ, але вперед", - заявив керівник ГУР в інтерв'ю Наталії Мосейчук.

Говорячи про можливість переговорів із РФ, Буданов утримався від прямої відповіді на поставлене запитання.

"Єдине, що прокоментую: говорити з відкритими вбивцями немає сенсу, тому що все, що вони хочуть - це тебе вбити. Усе, що я додам", - сказав він.