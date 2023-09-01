Події

13:11 01.09.2023

Буданов про контрнаступ: Ми рухаємося вперед

1 хв читати
Буданов про контрнаступ: Ми рухаємося вперед

Незважаючи на певні сповільнення на фронті з низки причин, Україна рухається вперед, заявив начальник Головного управління розвідки Міністерства оборони України Кирило Буданов.

Відповідаючи на запитання, у якій точці війни наразі перебуває Україна, Буданов сказав, що "ми наближаємося".

"Наближаємося і ще раз наближаємося. Так, є певні сповільнення. Іноді з суб'єктивних причин, іноді з об'єктивних причин. Це нормально, але ми рухаємося вперед. І навіть те, що ви наразі згадали - багато хто каже "повільний наступ". Дивіться: саме формулювання, ви ж самі говорите "повільний", але наступ. Адже це не повільне відповзання назад, це повільний наступ, але вперед", - заявив керівник ГУР в інтерв'ю Наталії Мосейчук.

Говорячи про можливість переговорів із РФ, Буданов утримався від прямої відповіді на поставлене запитання.

"Єдине, що прокоментую: говорити з відкритими вбивцями немає сенсу, тому що все, що вони хочуть - це тебе вбити. Усе, що я додам", - сказав він.

 

Теги: #буданов #гур_міноборони

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

12:27 01.09.2023
РФ готуватиметься до реваншу після перемоги України - Буданов

РФ готуватиметься до реваншу після перемоги України - Буданов

10:51 01.09.2023
Удару по аеродрому в Пскові було завдано з території РФ - Буданов

Удару по аеродрому в Пскові було завдано з території РФ - Буданов

10:16 01.09.2023
Два гелікоптери й літак окупантів не змогли збити український розвідувальний дрон у Криму - ГУР

Два гелікоптери й літак окупантів не змогли збити український розвідувальний дрон у Криму - ГУР

16:02 24.08.2023
Буданов про спецоперацію в Криму: Важливо, щоб люди там повірили - перемога не за горами, буде наземна операція і повернення наших територій

Буданов про спецоперацію в Криму: Важливо, щоб люди там повірили - перемога не за горами, буде наземна операція і повернення наших територій

15:08 24.08.2023
У Буданова повідомили, що за ініціативою Кличка Київ виділив з бюджету 250 млн грн на озброєння та інші потреби розвідників

У Буданова повідомили, що за ініціативою Кличка Київ виділив з бюджету 250 млн грн на озброєння та інші потреби розвідників

13:19 24.08.2023
У ГУР Міноборони розповіли подробиці спецоперації в Криму: Усі завдання виконано, українські захисники без втрат залишили місце подій

У ГУР Міноборони розповіли подробиці спецоперації в Криму: Усі завдання виконано, українські захисники без втрат залишили місце подій

11:31 24.08.2023
Підрозділи ГУР Міноборони здійснили висадку в Криму в межах спецоперації - Юсов

Підрозділи ГУР Міноборони здійснили висадку в Криму в межах спецоперації - Юсов

07:06 24.08.2023
Буданов розповів, скільки військових літаків залишилося у РФ

Буданов розповів, скільки військових літаків залишилося у РФ

15:34 23.08.2023
Українська розвідка виманила в Україну російський гелікоптер Мі-8 з пілотом

Українська розвідка виманила в Україну російський гелікоптер Мі-8 з пілотом

13:49 23.08.2023
ГУР заявило про знищення в Криму російського комплексу С-400 "Тріумф"

ГУР заявило про знищення в Криму російського комплексу С-400 "Тріумф"

РЕКЛАМА

ВАЖЛИВЕ

Загибель Пригожина показала слабкість Путіна - Зеленський

Два балкери з ГМК-продукцією вийшли з порту "Південний" встановленим ВМС ЗСУ коридором

Майже третина об'єктів на Херсонщині не підлягає відновленню - начальник ОВА

Деокупована частина Херсонської області на 70% готова до зими - голова ОВА

У МЗС України засудили запрошення послів РФ і Білорусі на вручення Нобелівської премії

ОСТАННЄ

Російська армія не демонструє свою силу, а лише злочини проти людства - Зеленський

Загибель Пригожина показала слабкість Путіна - Зеленський

Два балкери з ГМК-продукцією вийшли з порту "Південний" встановленим ВМС ЗСУ коридором

Усіх жителів деокупованої частини Херсонщини забезпечено водою - голова ОВА

Повідомили про підозру полтавському фітнес-тренеру, який ображав військовослужбовців і завдав тілесних ушкоджень правоохоронцю

Майже третина об'єктів на Херсонщині не підлягає відновленню - начальник ОВА

На Херсонщині є 330 укриттів, де люди можуть перебувати тривалий час - голова обладміністрації

Деокупована частина Херсонської області на 70% готова до зими - голова ОВА

У МЗС України засудили запрошення послів РФ і Білорусі на вручення Нобелівської премії

Волонтери ТЧХУ з Черкаської області стали інструкторами з мінної небезпеки

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА