У Києві розпочали роботу всі 420 шкіл, навчатися офлайн пішли 240 тис школярів - мер

Усі 420 столичних шкіл розпочали свою роботу в п'ятницю, 1 вересня, абсолютна більшість із них в очному форматі, повідомив мер Києва Віталій Кличко.

"Цього року вчитися офлайн пішли 240 тисяч школярів - це в 2,5 раза більше, ніж минулого. Тоді 94 тисячі батьків вирішили відправити дітей на очне навчання. Також цього року до шкіл Києва пішли майже 25 тисяч першокласників, що наближено до показників довоєнних років", - написав Кличко в телеграм-каналі.

За його словами, основну увагу міська влада приділила ремонтам та облаштуванню укриттів, збільшенню кількості місць у них. "На сьогодні в 417 школах із 420 є укриття, у них нам вдалося забезпечити майже 190 тисяч місць", - розповів Кличко.