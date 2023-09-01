РФ готуватиметься до реваншу після перемоги України - Буданов

Начальник Головного управління розвідки Міністерства оборони України Кирило Буданов вважає, що навіть після перемоги України за деякий час у Росії захочуть взяти реванш, мінімальний термін - 10 років.

За прогнозами Буданова, для відновлення у військовому аспекті Росії знадобиться близько 10 років.

"Якраз 10 років - це нормальний період для того, щоб усе це переосмислити. Ну і заново почати реванш готувати. У нас точно будуть 10 років, і якщо вдасться іншими шляхами після перемоги України, скажімо так, впливати на ті території, які будуть створені, можливо, у нас буде набагато більше, але мінімально 10 років у нас буде", - сказав керівник ГУР в інтерв'ю Наталії Мосейчук.