Події

12:27 01.09.2023

РФ готуватиметься до реваншу після перемоги України - Буданов

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РФ готуватиметься до реваншу після перемоги України - Буданов

Начальник Головного управління розвідки Міністерства оборони України Кирило Буданов вважає, що навіть після перемоги України за деякий час у Росії захочуть взяти реванш, мінімальний термін - 10 років.

За прогнозами Буданова, для відновлення у військовому аспекті Росії знадобиться близько 10 років.

"Якраз 10 років - це нормальний період для того, щоб усе це переосмислити. Ну і заново почати реванш готувати. У нас точно будуть 10 років, і якщо вдасться іншими шляхами після перемоги України, скажімо так, впливати на ті території, які будуть створені, можливо, у нас буде набагато більше, але мінімально 10 років у нас буде", - сказав керівник ГУР в інтерв'ю Наталії Мосейчук.

 

Теги: #гур #буданов

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