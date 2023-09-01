NASA оприлюднило фото можливого місця аварії російської станції "Луна-25"

Національне управління США з аеронавтики і дослідження космічного простору (NASA) оприлюднило на своєму сайті зображення можливого місця зіткнення російської автоматичної міжпланетної станції "Луна-25" з природним супутником Землі.

Новий кратер на місячній поверхні, який, на думку фахівців управління, є місцем аварії російської місії "Луна-25", зафіксував зонд NASA Lunar Reconnaissance Orbiter (LRO), що перебуває на навколомісячній орбіті. Кратер близько 10 м у діаметрі з'явився на внутрішньому краю кратера Pontecoulant G, що розташований за 400 км від передбачуваного місця посадки станції.

"Раніше LRO зробив знімок цієї області в червні 2022 року, тому фахівці припускають, що кратер утворився після цієї дати. Через те, що новоутворений кратер розташований близько до передбачуваного місця аварії "Луни-25", фахівці LRO дійшли висновку, що, імовірно, він утворився внаслідок (зіткнення під час проведення) місії, а не від удару природного тіла", - наголошують у повідомленні.

Перша в сучасній історії Росії місячна місія стартувала 11 серпня. Запуск автоматичної міжпланетної станції "Луна-25" було здійснено з космодрому "Східний" за допомогою ракети-носія "Союз-2.1б" із розгінним блоком "Фрегат". М'яка посадка "Луни-25" на Південний полюс супутника Землі мала відбутися 21 серпня. Однак 20 серпня в "Роскосмосі" повідомили, що міжпланетна автоматична станція "Луна-25" розбилася, зіткнувшись із місячною поверхнею.