Два гелікоптери й літак окупантів не змогли збити український розвідувальний дрон у Криму - ГУР

Два гелікоптери і літак російських окупантів за час тривалої погоні так і не змогли збити український безпілотний літальний апарат, який рухався над окупованим Кримом.

Відповідне відео виклали в телеграм-каналі в Головному управлінні розвідки Міністерства оборони України в п'ятницю.

"БПЛА Головного управління розвідки дедалі частіше виходять неушкодженими не тільки після зустрічі з рашистською ППО, а й при прямому зіткненні з ворожою авіацією. На відео український БПЛА, який летить у районі мису Тарханкут, переслідують одразу два бойових гелікоптери та один літак. Попри безперервний вогонь, наш безпілотник вийшов неушкодженим із "поля бою" та успішно повернувся на базу", - ідеться в повідомленні.