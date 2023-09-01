Події

08:53 01.09.2023

ЗС України мають успіх у напрямку Новопрокопівки Запорізької області

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ЗС України мають успіх у напрямку Новопрокопівки Запорізької області

Українські війська просунулися в напрямку с. Новопрокопівка Пологівського району Запорізької області та закріплюються на досягнутих рубежах, інформує Military Media Center із посиланням на речника Генерального штабу Збройних сил України Андрія Ковальова.

За його словами, сили оборони України продовжують ведення наступальної операції на мелітопольському напрямку на півдні країни. "У напрямку Новоданилівка - Новопрокопівка мали успіх, вони закріплюються на досягнутих рубежах, завдають вогневого ураження артилерією по виявлених цілях противника", - сказав Ковальов.

 

 

 

 

Теги: #зсу #контрнаступ #південь

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