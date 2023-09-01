Окупанти завдали 44 авіаудари і 70 обстрілів із РСЗВ по Україні за добу

Російські окупанти завдали за добу один ракетний, 44 авіаційні удари по Україні, здійснили 70 обстрілів позицій українських військ і населених пунктів із реактивних систем залпового вогню.

"Унаслідок російських терористичних атак, на жаль, є загиблі та поранені серед цивільного населення. Руйнувань зазнали житлові будинки та інша цивільна інфраструктура", - повідомляється в оперативній інформації щодо російського вторгнення станом на 6:00 п'ятниці, опублікованій на сторінці Генерального штабу ЗСУ у фейсбуці.

Тим часом, зазначається, що РФ сьогодні вночі завдала чергового ракетного удару по території України. Інформація про наслідки цієї терористичної атаки уточнюється.

Противник завдав авіаційних ударів поблизу Козачої Лопані, Котлярівки та Чернещини Харківської області, Новоєгорівки та Білогорівки Луганської області, Рай-Олександрівки, Білої Гори, Нью-Йорка, Красногорівки, Вугледара та Старомайорського Донецької області, неподалік Новоданилівки, Роботиного, Малої Токмачки, Оріхова Запорізької області, а також на херсонському напрямку біля Миколаївки й Ольгівки.

Окупанти здійснили мінометні та артилерійські обстріли понад 99 населених пунктів у Чернігівській, Сумській, Харківській, Луганській, Донецькій, Запорізькій та Херсонській областях.

"Імовірність нанесення ракетних та авіаційних ударів по всій території України залишається високою", - зазначили в Генштабі.