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16:50 31.08.2023

Фракція "УДАР Віталія Кличка" ініціювала додатковий  захист для об’єктів культурної спадщини

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Фракція "УДАР Віталія Кличка" ініціювала додатковий  захист для об’єктів культурної спадщини

Депутати фракції "УДАР Віталія Кличка" зареєстрували проєкт рішення Київради, яке зобов’яже власників історичних будівель отримувати погодження на проведення робіт та не дозволить незаконний демонтаж об’єктів культурної спадщини. Про це повідомив співголова фракції партії "УДАР Віталія Кличка" в Київраді Дмитро Білоцерковець у себе в Facebook.

Дмитро Білоцерковець разом із Ганною Старостенко та Володимиром Бондаренком зареєстрували проєкт рішення про доповнення Правил благоустрою міста Києва низкою пунктів. За словами Білоцерковця, це дозволить мати більше можливостей для захисту історичних будівель. 

“Пропонуємо два принципово нових моменти: щоб у разі проведення робіт в будівлях, спорудах, рік будівництва яких становить більше 100 років, власнику додатково необхідно було погодження консультативної ради з питань охорони культурної спадщини профільного Департаменту; додаємо до переліку необхідних для демонтажу обʼєкта документів інформацію щодо відсутності об’єктів культурної спадщини та їх зон охорони за відповідною адресою”, - розповів Білоцерковець.

 

Теги: #культурна_спадщина #удар_віталія_кличка

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