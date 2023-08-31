Грант Шеппс став новим главою Міноборони Великої Британії

Новим міністром оборони Великої Британії призначено Гранта Шеппса, до цього він обіймав посаду міністра енергетичної безпеки, повідомляє канцелярія британського прем'єра Ріші Сунака.

"Грант Шеппс призначений міністром оборони", - йдеться в повідомленні офісу прем'єра в Twitter.

У повідомленні на сайті британського уряду зазначили, що король Чарльз III "люб'язно схвалив це призначення".

У 2010-2012 рр. Шеппс обіймав посаду молодшого міністра із забезпечення житлом і місцевого самоврядування в кабінеті експрем'єра Девіда Кемерона, у 2012-2015 рр. був міністром без портфеля. У 2019 році колишній прем'єр-міністр Борис Джонсон призначив Шеппса міністром транспорту. У жовтні 2022 року ненадовго став главою МВС в уряді Ліз Трасс, а потім, також у жовтні нинішній прем'єр призначив Шеппса міністром у справах бізнесу. З 7 лютого 2023 року Шеппс обіймав посаду міністра енергетичної безпеки та вуглецевої нейтральності.

Раніше в четвер британський міністр оборони Бен Воллес подав прем'єр-міністру Ріші Сунаку прохання про звільнення з посади, і глава уряду прийняв відставку.

У липні цього року Воллес заявив в інтерв'ю The Times, що восени залишить посаду міністра оборони, не балотуватиметься до парламенту і піде з політики. Воллес повідомив про свої плани Сунаку ще 16 червня.

Воллес у 2005 році зайняв місце в британському парламенті. У 2005-2010 рр. він був членом комітету парламенту у справах Шотландії. У 2015 році його призначили заступником міністра у справах Північної Ірландії. Потім, у 2019 році, експрем'єр Великої Британії Борис Джонсон призначив Воллеса главою Міноборони.