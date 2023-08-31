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11:10 31.08.2023

Кулеба провів зустріч з іспанським колегою: Початок переговорів щодо вступу України до ЄС у 2023 році - головний пріоритет

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Кулеба провів зустріч з іспанським колегою: Початок переговорів щодо вступу України до ЄС у 2023 році - головний пріоритет

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба прибув із візитом до Іспанії, де вже провів зустріч із міністром закордонних справ Іспанії Хосе Мануелем Альбаресом.

"Іспанія. Мій колега і друг міністр закордонних справ Іспанії Хосе Мануель Альбарес. Я вітаю головування Іспанії в ЄС. Початок переговорів про вступ України до ЄС у 2023 році є головним пріоритетом. Україна робить усі необхідні кроки, і ЄС теж. Ми також обговорили розширення такої цінної військової допомоги з боку Іспанії Україні", - написав Кулеба у твіттері.

Зі свого боку Альбарес у твіттері наголосив, що "уряд і народ України має тверду підтримку Іспанії, яка головує в Раді ЄС".

Як повідомляла пресслужба МЗС України, 31 серпня в Толедо, Іспанії, Кулеба візьме участь у неформальній зустрічі міністрів закордонних справ ЄС.

1 липня Іспанія розпочала своє головування в Раді Євросоюзу. Іспанія за принципом ротації змінила Швецію як головуюча країна в Єврораді та головуватиме до кінця 2023 року.

Теги: #іспанія #кулеба

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