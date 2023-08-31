Події

10:35 31.08.2023

До українських шкіл у 2023/2024 навчальному році підуть 340 тисяч першокласників - Міносвіти

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До українських шкіл у 2023/2024 навчальному році підуть 340 тисяч першокласників - Міносвіти

Заступник міністра освіти і науки України Андрій Вітренко заявляє, що у 2023/2024 навчальному році до українських шкіл підуть 340 тисяч першокласників.

"Цьогоріч ми очікуємо приблизно 340 тис. першокласників. Минулого року було 325 тис.", - сказав він в ефірі національного телемарафону в четвер.

Як повідомлялося, першого вересня до шкіл Києва підуть майже 25 тис. першокласників, що близько до показників довоєнного часу.

Теги: #навчальний_рік #першокласники

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