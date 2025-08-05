Інтерфакс-Україна
Події
14:53 05.08.2025

Понад 3 млн дітей розпочнуть навчальний рік у вересні у класах або онлайн - Свириденко

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Понад 3 млн дітей розпочнуть навчальний рік у вересні у класах або онлайн - Свириденко
Фото: https://www.bloomberg.com/

Понад 3 млн українських дітей розпочнуть навчальний рік у вересні у класах або онлайн, повідомила премʼєр-міністр Юлія Свириденко.

"Відсутність укриттів у закладах освіти знижує якість навчання та ускладнює можливість організовувати очні заняття. Тому продовжуємо будівництво нових підземних шкіл-укриттів, оновлюємо наявні. Також забезпечуємо підвезення учнів на нових шкільних автобусах", - написала Свириденко в телеграм-каналі, по результатам наради з міністром освіти і науки Оксеном Лісовим щодо підготовки до навчального року.

За її словами, особлива увага урядовців прикута до шкіл у прифронтових регіонах.

"Важливо, щоб усі діти мали рівний доступ до якісної освіти, а навчальні програми відповідали вимогам сучасного ринку праці. Саме тому зосереджуємося на оновленні змісту та методик навчання відповідно до викликів часу і підвищуємо кваліфікацію вчителів", - додала вона.

Також премʼєр нагадала, що цього року понад 2,4 тис. учнів склали національний мультипредметний тест (НМТ) на найвищий бал.

"Працюємо над тим, щоб кожен із них зміг реалізувати свій потенціал в Україні", - підкреслила Свириденко.

 

Теги: #навчальний_рік #свириденко

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