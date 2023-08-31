Парламент доопрацює законопроєкти про обіг зброї та самооборону до кінця року - Арахамія

Верховна Рада до кінця 2023 року доопрацює законопроєкти про обіг зброї та про межі самооборони, повідомив голова фракції "Слуга народу", член парламентського комітету з питань національної безпеки, оборони та розвідки Давид Арахамія.

"З питанням конфлікту в Дніпрі розбиратимуться правоохоронні органи, щоб встановити всі обставини. А парламент зі свого боку до кінця цього року постарається повністю доопрацювати пакет документів, і в підсумку буде ухвалено необхідні зміни і щодо зброї, і щодо самооборони. В останньому ми розмежуємо поняття, що є достатньою і недостатньою межею самооборони", - сказав Арахамія в ефірі єдиного телемарафону.

Як повідомлялося, у Дніпрі 29 серпня поліцейські почали переслідувати автомобіль, який порушив правила дорожнього руху і не реагував на прохання зупинитися. Патрульні змогли наздогнати автомобіль, проте пасажири відмовилися з нього виходити.

В автомобілі перебували жінка, чоловік і двоє дітей. Виникла сутичка, під час якої чоловік ударив жінку-правоохороницю в обличчя, а іншого поліцейського кинув на землю через себе. Після цього патрульний вистрілив у порушника. Ним виявився місцевий житель Джумбері Сілогава. Від отриманих вогнепальних поранень водій авто помер.