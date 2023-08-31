Минулої доби ворог завдав понад 30 ракетних і 60 авіаційних ударів

За минулу добу ворог завдав 31 ракетного і 66 авіаційних ударів, здійснив 53 обстріли з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ і населених пунктах, повідомляють у ранковому зведенні Генштабу Збройних сил України в четвер уранці.

За минулу добу, за даними Генштабу, РФ завдала чергового ракетно-авіаційного удару по території України, застосувавши ракети повітряного базування та іранські ударні дрони "Shahed-136/131".

"У результаті успішної бойової роботи силами та засобами протиповітряної оборони Повітряних Сил у взаємодії з ППО Сил оборони України було знищено 28 крилатих ракет і 15 ударних БПЛА типу "Shahed-136/131", - наголошується в повідомленні, опублікованому у фейсбуці.

Унаслідок російських терористичних атак є загиблі та поранені серед цивільного населення. Руйнувань зазнали житлові будинки та інша цивільна інфраструктура.

"Імовірність нанесення ракетних та авіаційних ударів по всій території України залишається високою", - попереджають у Генштабі.