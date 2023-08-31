Генсек НАТО про контрнаступ ЗСУ: українці знову і знову перевершують очікування



Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенбрег позитивно оцінив контрнаступ ЗСУ і вказав на важливість підтримки з боку західних партнерів України.

В інтерв'ю телеканалу CNN він підкреслив: "Українці поступово завойовують позиції, а це означає, що вони відтісняють росіян, і можуть прорватися через деякі з цих добре укріплених територій, зокрема, завдяки мінним полям".

"Українці знову і знову перевершують очікування", - зазначив генсек.

Щодо оцінки контрнаступу українських сил з боку західного військового командування, то за словами Столтенберга, між союзниками з НАТО та з українською стороною "ведеться постійний діалог".