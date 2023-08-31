На Бахмутському напрямку загинули шість пілотів із 18-ї окремої бригади армійської авіації ім. Сікорського



29 серпня на Бахмутському напрямку, під час виконання бойового завдання, загинуло шестеро пілотів із 18-ї окремої бригади армійської авіації імені Ігоря Сікорського, повідомив речник бригади Євген Ракита в коментарі Суспільному.

За його словами, імена та обставини загибелі пілотів не розголошують задля безпеки.

"Загиблі мали офіцерські звання. Один із них - родом із Полтавщини, решта - з інших регіонів України", - сказав Ракита.

Повідомляється, що із загиблими мають попрощатися в Полтаві. Панахиду влаштують 1 вересня о 10:00 біля Свято-Успенського собору.

Пілота з Полтавської області поховають за місцем проживання, інших повезуть у ті області, звідки вони родом.