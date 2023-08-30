Залужний обговорив із начальником Штабу оборони Данії питання навчання українських льотчиків на F-16 і питання логістики для обслуговування цих літаків

Головнокомандувач Збройних сил України Валерій Залужний провів телефонну розмову з начальником Штабу оборони Королівства Данія генералом Флеммінгом Лентфером, обговорив із ним підготовку українських льотчиків на F-16 і питання логістики для обслуговування та ремонту цих літаків.

"Провів конструктивну телефонну розмову з начальником Штабу оборони Королівства Данія генералом Флеммінгом Лентфером. У фокусі - навчання українських пілотів та інженерів на F-16, яке триває в Данії. Генерал Лентфер повідомив, що частина наших льотчиків уже успішно пройшла підготовчі заходи і може приступати до льотної підготовки", - написав Залужний у телеграм-каналі в середу ввечері.

Крім цього, Залужний повідомив про домовленість "з данськими партнерами почати роботу над логістикою для забезпечення обслуговування і ремонту винищувачів F-16 в Україні".

"Подякував усьому данському народу, уряду за ухвалене рішення передати Україні 19 літаків F-16 і всебічну підтримку в боротьбі з російським агресором", - підсумував Залужний.