Група українських прокурорів проходить у США тренінг із підтримки потерпілих і свідків воєнних злочинів

Група представників Офісу генпрокурора України проходить у США навчальний курс, спрямований на теоретичне і практичне опанування навичок підтримки учасників кримінального процесу щодо воєнних злочинів, повідомляє Офіс генпрокурора.

"У рамках навчальної поїздки до США делегація українських прокурорів зустрілася з Генеральним прокурором США Мерріком Гарландом. Очільниця делегації - директорка Координаційного центру Вероніка Плотнікова - подякувала Генеральному прокурору та команді Міністерства юстиції за системну підтримку України в прагненні відновити справедливість і забезпечити високі стандарти правосуддя", - йдеться в повідомленні Офісу генпрокурора в телеграм-каналі в середу ввечері.

Як повідомляється, представники Офісу генпрокурора проходять багатоденне навчання, сфокусоване на вивченні досвіду США щодо впровадження механізмів підтримки для учасників кримінального процесу в контексті розслідування воєнних злочинів. Захід організовано Міністерством юстиції США та відділом INL - Бюро з питань міжнародної боротьби з наркотиками та правоохоронної діяльності.

"Особлива увага приділяється питанням належної взаємодії з учасниками кримінального процесу для оперативного реагування на виклики, пов'язані із забезпеченням їхніх потреб на всіх етапах провадження. Набуті теоретичні та практичні навички допоможуть сформувати міцний фундамент для роботи Координаційного центру підтримки потерпілих та свідків - новоствореного підрозділу Офісу генпрокурора", - йдеться в повідомленні.

Як зазначається, програмою тренінгу заплановано серію зустрічей, зокрема з представниками Міністерства юстиції, Офісу федерального та окружного прокурора, Верховного Суду, департаменту поліції, Центру захисту прав дітей. На цих зустрічах детально зосередяться на вивченні необхідних практик, які згодом застосовуватимуться в роботі українських прокурорів та фахівців Координаційного центру.