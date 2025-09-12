Інтерфакс-Україна
13:48 12.09.2025

Польща анонсувала тренінги з використання дронів із залученням українських фахівців

Фото: https://t.me/zedigital

Тренінги з використання дронів та інші заходи співпраці з українськими фахівцями в галузі систем дронів та протидронових систем будуть проходити на території Польщі, повідомила пресслужба Міністерства національної оборони Польщі.

"У зв'язку з питаннями про місце проведення запланованих тренінгів з використання дронів та співпраці між експертами з Польщі та України повідомляємо, що наразі тривають переговори між фахівцями обох країн щодо поглибленої співпраці в галузі систем дронів та протидронових систем", - йдеться у повідомленні Міністерства у соціальній мережі Х у п'ятницю.

"Усі ці заходи мають відбутися на території Польщі", - повідомляють у пресслужбі.

Раніше повідомлялося, що 11 вересня начальник Генштабу ЗС Польщі генерал Віслав Кукула та головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський обговорили можливості співпраці в галузі впровадження технологій у сучасній війні. Зазначалося, що основною темою розмови були "правила обміну інформацією про повітряні загрози та можливості співпраці в галузі впровадження технологій і оперативного використання безпілотних розвідувально-ударних систем у рамках дронізації поля бою".

Теги: #польща #дрони #тренінг

