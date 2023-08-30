Події

17:28 30.08.2023

Боррель запропонував створити фонд для військової допомоги Україні на 2024-2027 рр.

1 хв читати
Боррель запропонував створити фонд для військової допомоги Україні на 2024-2027 рр.

Високий представник ЄС із закордонних справ Жозеп Боррель заявив, що Україна потребує передбачуваної та надійної допомоги для військового оснащення, і запропонував заснувати для цього спеціальний фонд у EUR5 млрд на рік до 2027 року.

"Я запропонував фонд підтримки України на період 2024-2027 років. Його мета в тому, щоб забезпечити надійність нашої військової допомоги. Цей фонд буде пов'язаний з Європейським фондом миру, і він має стати фундаментальним елементом нашого довгострокового внеску в безпеку України, як про це домовилися європейські очільники в червні", - сказав Боррель у середу на пресконференції в Толедо після неформальної Ради ЄС на рівні міністрів оборони.

"Пропонований фонд становитиме EUR5 млрд на рік. Це стеля, а не ціль витрат", - уточнив глава дипломатії ЄС.

Він пояснив, що ці кошти призначені для планування військової допомоги ЄС Україні в середньостроковій перспективі. За його словами, міністри оборони тепер зайнялися цим питанням. У четвер, 31 серпня, його обговорюватимуть міністри закордонних справ на своїй неформальній зустрічі в Толедо.

"Ми розраховуємо дійти згоди якнайшвидше. Я сподіваюся, це станеться до кінця року", - заявив глава європейської дипломатії.

Теги: #фонд #україна #єс #військова_допомога

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

17:40 30.08.2023
Боррель пропонує за поточний рік вийти до показника в 40 тис. навчених у ЄС українських військових

Боррель пропонує за поточний рік вийти до показника в 40 тис. навчених у ЄС українських військових

15:18 30.08.2023
Українські учні здобули 38 медалей на Всесвітній гімназіаді U15 у Бразилії

Українські учні здобули 38 медалей на Всесвітній гімназіаді U15 у Бразилії

08:46 30.08.2023
Залужний: У небі над Україною було зафіксовано 44 повітряні цілі, знищено всі 28 крилатих ракет і 15 із 16 БПЛА

Залужний: У небі над Україною було зафіксовано 44 повітряні цілі, знищено всі 28 крилатих ракет і 15 із 16 БПЛА

03:15 30.08.2023
В Одесі пролунали вибухи, ворог атакує область "Калібрами"

В Одесі пролунали вибухи, ворог атакує область "Калібрами"

02:45 30.08.2023
Окупанти обстріляли Новгород-Сіверський район Чернігова, пошкоджено лікарню

Окупанти обстріляли Новгород-Сіверський район Чернігова, пошкоджено лікарню

00:48 30.08.2023
Перша група ворожих БПЛА рухається у напрямку Києва вздовж кордонів Сумської та Черингівської області

Перша група ворожих БПЛА рухається у напрямку Києва вздовж кордонів Сумської та Черингівської області

00:46 30.08.2023
ДБР порушило справу проти поліцейського за перевищення повноважень у Дніпрі, що спричинило загибель людини

ДБР порушило справу проти поліцейського за перевищення повноважень у Дніпрі, що спричинило загибель людини

23:57 29.08.2023
Зеленський розраховує на поглиблену співпрацю між Україною та Гватемалою

Зеленський розраховує на поглиблену співпрацю між Україною та Гватемалою

22:35 29.08.2023
Усі чиновники мають відчувати, яка Україна за ними

Усі чиновники мають відчувати, яка Україна за ними

20:25 29.08.2023
США погодили черговий пакет військової допомоги Україні

США погодили черговий пакет військової допомоги Україні

РЕКЛАМА

ВАЖЛИВЕ

У Румунії буде створено навчальний центр пілотів F-16

Кулеба розповів про роботу групи з 31 бійця, яка уможливила звільнення Роботиного

СБУ та БЕБ викрили нові злочини російського олігарха Шелкова в Україні, йому оголошено про додаткові підозри

Сирський зустрівся з бійцями п'яти бригад на фронті, обговорив із командуванням вирішення проблем

Українські війська мають успіх на двох напрямках на південному фронті - спікер Генштабу ЗСУ

ОСТАННЄ

Порошенко порівняв Путіна з бен Ладеном: кінець його буде таким самим

Профільні комітети Європарламенту провели перше обговорення пропозицій ЄК виділити Україні до 2027 року EUR50 млрд

Макрон прийняв Кулебу у Франції, обговорили військову підтримку і Формулу миру

На Сумщині націоналізовано активи російського сенатора, який вивозив з України комплектуючі для флоту РФ

Попит на шкільні товари напередодні нового навчального року зріс у 6-10 разів - Rozetka

Волонтери ТЧХУ допомогли постраждалим від падіння уламків ракети в Києві

Кремінь закликає уряд розробити план заходів щодо усунення перешкод для застосування української мови в стратегічних галузях промисловості

У Румунії буде створено навчальний центр пілотів F-16

МЗС у відповідь на заяви Орбана: Не знаємо, як там в Угорщині, але Україна не торгує своїми територіями і суверенітетом

У Києві перевірили понад 90% тепломереж - Кличко

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА