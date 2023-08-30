Кремінь закликає уряд розробити план заходів щодо усунення перешкод для застосування української мови в стратегічних галузях промисловості

Уповноважений із захисту державної мови Тарас Кремінь закликає уряд розробити план невідкладних заходів щодо усунення перешкод для застосування державної мови в літакобудуванні та інших стратегічних галузях промисловості.

"За результатами здійснення державного контролю щодо застосування державної мови в діяльності Державного підприємства "Антонов" виявлено низку проблем, які консервують подальше використання мови держави-агресора при виконанні технічної та проєктної документації, стримують застосування української мови у сфері літакобудування та інших стратегічних галузях промисловості", - йдеться в повідомленні мовного омбудсмена.

Кремінь наголосив, що законні підстави для застосування російської мови в діяльності можуть виникати лише у виняткових випадках.

Зазначається, що в рамках державного контролю конкретних фактів порушення законодавства про державну мову не встановлено. Водночас серед чинників, що перешкоджають повноцінному застосуванню української мови в процесі виконання конструкторської та експлуатаційної документації, виявлено: інерцію, пов'язану з тим, що технічна документація на раніше спроєктовані вироби виконувалася російською мовою; відсутність необхідних національних стандартів із розроблення конструкторської документації, зокрема на авіаційну техніку; відсутність україномовних класифікаторів виробів і матеріалів; необхідність мовної адаптації програмного забезпечення, що застосовується для розроблення конструкторської документації.

"Наведені аргументи не можуть виправдовувати порушення мовного закону. Вони вказують лише на те, що протягом чотирьох років з дня набрання чинності законом у липні 2019 року у сфері промислового виробництва, зокрема в літакобудуванні, не було здійснено належних і достатніх заходів для забезпечення виконання вимог закону щодо застосування державної мови в технічній і проєктній документації", - йдеться в повідомленні.