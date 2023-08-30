Події

15:24 30.08.2023

У Києві перевірили понад 90% тепломереж - Кличко

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У Києві перевірили понад 90% тепломереж - Кличко

Під час підготовки до опалювального сезону в Києві провели гідравлічні випробування понад 90 відсотків тепломереж, повідомляється на сайті мера столиці України Віталія Кличка.

"На сьогодні 93 відсотки тепломереж вже перевірили, здійснили гідравлічні випробування і ліквідували виявлені пошкодження. Триває і відновлення пошкоджених об’єктів, формується фізичний захист об’єктів критичної інфраструктури. Продовжуємо оснащення котелень, насосних станцій, бюветних комплексів та інших об’єктів критичної інфраструктури джерелами альтернативного живлення", - повідомив Кличко.

Понад 150 бюветних комплексів мають можливість оперативно підключитися до генераторів. Більше ніж половину котелень міста теж можна оперативно переключити на роботу від генераторів. Столиця придбала 23 мобільні пересувні котельні, які забезпечать у разі потреби теплом медзаклади, школи, пункти обігріву, зазначається в повідомленні.

Теги: #київ #перевірка #тепломережі

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