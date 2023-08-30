Події

11:25 30.08.2023

Українські війська мають успіх на двох напрямках на південному фронті - спікер Генштабу ЗСУ

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Українські війська мають успіх на двох напрямках на південному фронті - спікер Генштабу ЗСУ

Сили оборони України продовжують наступ на бахмутському і мелітопольському напрямках, мали успіх, повідомив спікер Генерального штабу ЗСУ Андрій Ковальов.

"На напрямках Новоданилівка – Новопрокопівка та Мала Токмачка – Вербове мали успіх, закріплюються на досягнутих рубежах", - наводить слова спікера Military Media Center у телеграм-каналі.

На бахмутському напрямку Сили оборони продовжують ведення наступальних дій на південь від міста Бахмута.

 

Теги: #війна #генштаб_зсу

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