Українські війська мають успіх на двох напрямках на південному фронті - спікер Генштабу ЗСУ

Сили оборони України продовжують наступ на бахмутському і мелітопольському напрямках, мали успіх, повідомив спікер Генерального штабу ЗСУ Андрій Ковальов.

"На напрямках Новоданилівка – Новопрокопівка та Мала Токмачка – Вербове мали успіх, закріплюються на досягнутих рубежах", - наводить слова спікера Military Media Center у телеграм-каналі.

На бахмутському напрямку Сили оборони продовжують ведення наступальних дій на південь від міста Бахмута.