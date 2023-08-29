Події

21:58 29.08.2023

У Запорізькій області зафіксовано активність ворожої авіації

1 хв читати

Голова Запорізької ОВА Юрій Малашко повідомив про загрозу застосування ворогом тактичної авіації для переднього краю Запорізької області.

"Активність тактичної авіації противника. Загроза застосування авіаційного озброєння (КАБ/КАР) для переднього краю Запорізької області", - написав Малашко у своєму телеграм-каналі.

Зі свого боку, мер Мелітополя Іван Федоров повідомив, що в окупованому Бердянську зафіксовано вибухи.

"Гаряче в "глибокому тилу". Жителі поки що окупованого Бердянська повідомляють про потужні вибухи. Чекаємо на інформацію", - написав Федоров у телеграм-каналі ввечері у вівторок.

 

 

 

 

Теги: #рф #авіація #запорізька

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

20:21 29.08.2023
Кулеба: Ми не відчуваємо зниження рівня підтримки України в Конгресі США та Європарламенті

Кулеба: Ми не відчуваємо зниження рівня підтримки України в Конгресі США та Європарламенті

19:55 29.08.2023
Окупанти завдали 5 ракетних і 47 авіаударів по Україні за добу

Окупанти завдали 5 ракетних і 47 авіаударів по Україні за добу

19:52 29.08.2023
Українська авіація завдала сім ударів по місцях скупчення окупантів за добу

Українська авіація завдала сім ударів по місцях скупчення окупантів за добу

09:03 29.08.2023
За добу окупанти 91 раз атакували прифронтові населені пункти Запорізької області, зафіксовано руйнування

За добу окупанти 91 раз атакували прифронтові населені пункти Запорізької області, зафіксовано руйнування

08:29 29.08.2023
За добу внаслідок ворожих обстрілів на Донеччині п'ятеро людей загинули та четверо поранені

За добу внаслідок ворожих обстрілів на Донеччині п'ятеро людей загинули та четверо поранені

03:14 29.08.2023
Настоятель УГКЦ стурбований словами Папи Римського, сказаними на зустрічі з російською католицькою молоддю

Настоятель УГКЦ стурбований словами Папи Римського, сказаними на зустрічі з російською католицькою молоддю

01:03 29.08.2023
МЗС України: Дуже прикро, що російські великодержавні ідеї, свідомо чи несвідомо, звучать із вуст Папи Римського

МЗС України: Дуже прикро, що російські великодержавні ідеї, свідомо чи несвідомо, звучать із вуст Папи Римського

23:09 28.08.2023
Провідні юристи світу закликали створити міжнародний трибунал, щоб судити керівництво Росії

Провідні юристи світу закликали створити міжнародний трибунал, щоб судити керівництво Росії

08:49 27.08.2023
Окупанти обстрілюють лінію розмежування в Запорізькій області, є загиблий і поранені

Окупанти обстрілюють лінію розмежування в Запорізькій області, є загиблий і поранені

22:56 26.08.2023
"Щоб зупинити війну, потрібно триматися курсу" - Борель розповів про вплив західних санкцій на економіку РФ

"Щоб зупинити війну, потрібно триматися курсу" - Борель розповів про вплив західних санкцій на економіку РФ

РЕКЛАМА

ВАЖЛИВЕ

Усі чиновники мають відчувати, яка Україна за ними

Новий пакет військової допомоги США Україні на $250 млн включає боєприпаси, техніку, запчастини та навчання

Альтернативний морський маршрут експорту українського зерна може бути розвинений і укріплений - Кулеба

Тарнавський: Є просування на Таврійському напрямку, ворога відкидаємо

Кількість загиблих унаслідок обстрілу в Полтавській області зросла до чотирьох - голова ОВА

ОСТАННЄ

Усі чиновники мають відчувати, яка Україна за ними

Три херсонці загинули внаслідок детонації вибухівки, залишеної окупантами

Ворог обстріляв Ольгівку на Херсонщині, є поранений

Новий пакет військової допомоги США Україні на $250 млн включає боєприпаси, техніку, запчастини та навчання

Гуманітарна допомога США українцям перевищила $2,6 млрд - Держдеп

США ОГОЛОСИЛИ ПРО НОВИЙ ПАКЕТ ДОПОМОГИ ДЛЯ УКРАЇНИ НА $250 МЛН

США погодили черговий пакет військової допомоги Україні

У Харкові сформовано 60 класів, у яких школярі навчатимуться у змішаному форматі - мер

Українські сили "доволі непогано" просуваються на бахмутському напрямку - Маляр

ЗС України стримали наступ окупантів на трьох напрямках на сході України і продовжили наступ на півдні, за добу було понад 30 бойових зіткнень

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА