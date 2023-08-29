У Запорізькій області зафіксовано активність ворожої авіації

Голова Запорізької ОВА Юрій Малашко повідомив про загрозу застосування ворогом тактичної авіації для переднього краю Запорізької області.

"Активність тактичної авіації противника. Загроза застосування авіаційного озброєння (КАБ/КАР) для переднього краю Запорізької області", - написав Малашко у своєму телеграм-каналі.

Зі свого боку, мер Мелітополя Іван Федоров повідомив, що в окупованому Бердянську зафіксовано вибухи.

"Гаряче в "глибокому тилу". Жителі поки що окупованого Бердянська повідомляють про потужні вибухи. Чекаємо на інформацію", - написав Федоров у телеграм-каналі ввечері у вівторок.