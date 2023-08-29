Події

20:40 29.08.2023

Новий пакет військової допомоги США Україні на $250 млн включає боєприпаси, техніку, запчастини та навчання

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Новий пакет військової допомоги США Україні на $250 млн включає боєприпаси, техніку, запчастини та навчання

США оголосили про новий пакет додаткової військової допомоги Україні на суму $250 млн, який охоплює різні боєприпаси, техніку і запчастини до неї, а також навчання персоналу.

"Сьогодні ми оголошуємо про наступний пакет військової допомоги, щоб допомогти Україні захистити свою територію і свій народ. Цей пакет містить важливі можливості, які допоможуть Україні на полі бою", - йдеться в заяві державного секретаря США Ентоні Блінкена, оприлюдненій на сайті Державного департаменту США у вівторок.

За його словами, до складу пакета допомоги входять ракети АІМ-9М для систем протиповітряної оборони, боєприпаси до ракетних систем HIMARS, 155-мм і 105-мм артилерійські боєприпаси, засоби розмінування, "Джавеліни" та інші протитанкові комплекси й ракети, більше як 3 млн набоїв до стрілецької зброї, машини швидкої допомоги, боєприпаси для розчищення перешкод, а також запасні частини, послуги, навчання й транспорт.

"Цей пакет озброєнь і техніки вартістю $250 млн реалізується в рамках раніше передбачених для України списань", - наголошується в заяві.

Держсекретар наголосив, що РФ продовжує вести завойовницьку війну, яка спричинила загибель багатьох мирних жителів і змусила мільйони людей залишити свої домівки, а напади на українські порти та зернову інфраструктуру спричинили волатильність цін на ринках продовольства і зерна та погіршили голод і глобальну продовольчу безпеку в усьому світі.

"Росія розпочала цю війну і може закінчити її будь-якої миті, вивівши свої війська з України і припинивши жорстокі атаки. Доки цього не станеться, Сполучені Штати, наші союзники і партнери будуть єдині з Україною стільки, скільки буде потрібно", - резюмував Блінкен.

Раніше представник Білого дому Карін Жан-П'єр повідомила, що влада США підготувала новий пакет військової допомоги Україні, до якого увійдуть боєприпаси, ракети для систем ППО та обладнання для розмінування.

Теги: #сша #допомога

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