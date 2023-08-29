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18:15 29.08.2023

Тарнавський: Є просування на Таврійському напрямку, ворога відкидаємо

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Тарнавський: Є просування на Таврійському напрямку, ворога відкидаємо

Протягом минулої доби артилерійські підрозділи Сил оборони України виконали 1200 вогневих завдань на Таврійському напрямку, втрати російських окупантів становили 327 осіб, повідомив командувач оперативно-стратегічного угруповання військ "Таврія" Олександр Тарнавський.

"Маємо просування на Таврійському напрямку. Ворога відкидаємо", - написав він у телеграм-каналі у вівторок.

Як повідомив Тарнавський, артилерійські підрозділи Сил оборони протягом доби виконали 1200 вогневих завдань. За останню добу втрати ворога становили 327 осіб (безповоротні - 91, поранені - 235, полонені - 1).

Крім того, як уточнив командувач ОСГВ "Таврія", за добу було "знищено 34 одиниці військової техніки противника. Зокрема, 4 танки, 8 ББМ, 3 артилерійські системи та міномети, 1 РСЗВ, 16 одиниць автомобільної та 2 одиниці спеціальної техніки.

Також було знищено 2 склади боєприпасів і 3 пункти управління ворога.

 

Теги: #таврія #тарнавський

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