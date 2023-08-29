Учені прогнозують нестачу снігу на половині гірськолижних курортів у Європі через глобальне потепління

Європейські вчені вважають, що 53% гірськолижних курортів у Європі можуть зіткнутися з нестачею снігу, якщо середня температура на Землі зросте на 2 градуси за Цельсієм, йдеться в дослідженні, яке оприлюднило видання Nature Climate Change.

Водночас, якщо ситуація буде гіршою і середня температура збільшиться на 4 градуси за Цельсієм, проблема дефіциту снігу торкнеться 98% курортів.

Учені в дослідженні зазначають, що гірськолижний туризм є важливою складовою економіки гірських регіонів Європи. Так, у європейських країнах розташовано близько половини всіх курортів для любителів гірських лиж і сноубордів. Ця галузь у Європі оцінюється в більш ніж $32 млрд, згідно з авторами цієї роботи.

Дослідники попереджають, що виробництво штучного снігу зможе лише частково вирішити проблему нестачі снігу, а цей процес призводитиме до збільшення викидів вуглекислого газу, що призводять до нагрівання Землі.

Європейські ЗМІ нагадують, що Паризька угода від 2015 року передбачає завдання утримання приросту глобальної середньої температури нижче 2 градусів за Цельсієм до 2100 року.

Вчені під час своєї роботи проаналізували 2,2 тис. курортів, розташованих від Ісландії до Туреччини, і моделювали можливі ситуації.

Останні декілька років багато європейських країн стикаються з надзвичайно спекотним літом, метеорологи фіксують рекордні температурні значення.

У 2022 році напередодні новорічних свят багато гірськолижних курортів, зокрема у Франції та Швейцарії, працювали з обмеженнями через нестачу снігу.