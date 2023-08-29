Ворог продовжує примусову паспортизацію населення тимчасово окупованої частини Херсонщини, у разі відмови погрожує конфіскацією майна

Окупаційна влада в населеному пункті Чаплинка, тимчасово окупованій частині Херсонської області, вимагає обов'язкове отримання російського паспорта до 1 вересня 2023 року, а в разі невиконання вимоги, вона погрожує конфіскацією нерухомого майна, інформує Генштаб у зведенні у вівторок уранці.

"Також, із 23 серпня цього року окупанти проводять рейди з виселення з житла громадян без реєстрації місця проживання та привласнення їхнього майна", - додали в Генштабі.