Українська авіація завдала вісім ударів по місцях скупчення особового складу і три по ЗРК окупантів

Авіація сил оборони України протягом доби завдала вісім ударів по районах зосередження особового складу російських окупантів, один - по пункту управління і три - по зенітно-ракетних комплексах противника, повідомляється у зведенні Генштабу у вівторок уранці.

Крім цього, підрозділи ракетних військ і артилерії за добу вразили два ворожі пункти управління, один засіб протиповітряної оборони і два артилерійські засоби на вогневій позиції противника.