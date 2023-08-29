Окупанти завдали вісім ракетних і 47 авіаударів по Україні за добу

Російські окупанти протягом доби завдали вісім ракетних і 47 авіаційних ударів по території України, здійснили 39 обстрілів із реактивних систем залпового вогню (РСЗВ) по позиціях українських військ і населених пунктах.

"Унаслідок російських терористичних атак, на жаль, є загиблі і поранені серед цивільного населення. Руйнувань зазнали житлові будинки, школи та інша цивільна інфраструктура", - йдеться у зведенні Генштабу у вівторок уранці.

Окупанти здійснили мінометні та артилерійські обстріли понад 100 населених пунктів у Чернігівській, Сумській, Харківській, Луганській, Донецькій, Запорізькій, Миколаївській та Херсонській областях.

Противник завдав авіаційних ударів у районах Попівки, Славгорода Сумської області, Іванівки, Кислівки та Ветеринарного Харківської області, Новоєгорівки, Твердохлібового, Білогорівки Луганської області, Торського, Спірного, Богданівки, Кліщіївки, Нью-Йорка, Красногорівки, Костянтинівки, Авдіївки, Водяного, Новосілки та Благодатного Донецької області, Малої Токмачки, Роботиного та Новоданилівки Запорізької області, а також у районах Миколаївки, Ольгівки Херсонської області.

Згідно з даними Генштабу, за минулу добу відбулося 32 бойових зіткнення.

Зокрема, на мар'їнському напрямку Сили оборони продовжують стримувати наступ російських військ поблизу Мар'їнки Донецької області.

Тим часом на мелітопольському напрямку ЗСУ продовжують ведення наступальної операції, закріплюються на досягнутих рубежах та здійснюють заходи контрбатарейної боротьби.

На волинському та поліському напрямках оперативна обстановка без суттєвих змін.

"Імовірність нанесення ракетних та авіаційних ударів по всій території України залишається високою", - зазначили в Генштабі.