ВПК України максимально збільшує обсяги виробництва

Військово-промисловий комплекс України максимально збільшує обсяги виробництва і даватиме більший результат, заявив президент Володимир Зеленський у своєму вечірньому відеозверненні.

"Провів сьогодні окрему нараду щодо нашого, українського виробництва зброї. Мінстратегпром, Укроборонпром, керівники вітчизняних виробництв. Гармати, які зроблені в Україні. Снаряди, які зроблені в Україні. Дрони, ракети, бронетехніка. Максимально збільшуємо обсяги виробництва. Україна це може. Фінансування є. Наша "оборонка" даватиме більший результат", - заявив він.