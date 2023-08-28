Події

21:39 28.08.2023

ВПК України максимально збільшує обсяги виробництва

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ВПК України максимально збільшує обсяги виробництва

Військово-промисловий комплекс України максимально збільшує обсяги виробництва і даватиме більший результат, заявив президент Володимир Зеленський у своєму вечірньому відеозверненні.

"Провів сьогодні окрему нараду щодо нашого, українського виробництва зброї. Мінстратегпром, Укроборонпром, керівники вітчизняних виробництв. Гармати, які зроблені в Україні. Снаряди, які зроблені в Україні. Дрони, ракети, бронетехніка. Максимально збільшуємо обсяги виробництва. Україна це може. Фінансування є. Наша "оборонка" даватиме більший результат", - заявив він.

 

 

 

Теги: #впк #виробництво #обсяги

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