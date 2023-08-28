Українська авіація завдала вісім ударів по місцях скупчення окупантів

Авіація сил оборони України протягом доби завдала вісім ударів по районах зосередження особового складу російських окупантів, один - по пункту управління і три - по зенітно-ракетних комплексах противника.

Як повідомляється в оперативній інформації щодо російського вторгнення станом на 18.00 понеділка, опублікованій на сторінці Генерального штабу ЗСУ у фейсбуці, підрозділи українських ракетних військ і артилерії за добу вразили два ворожі пункти управління, один засіб протиповітряної оборони та один артилерійський засіб на вогневій позиції противника.