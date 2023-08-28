Окупанти завдали восьми ракетних і 30 авіаударів по Україні за добу

Російські окупанти протягом доби завдали восьми ракетних і 30 авіаційних ударів по території України, здійснили 19 обстрілів позицій українських військ і населених пунктів із реактивних систем залпового вогню.

"Внаслідок російських терористичних атак, на жаль, є загиблі та поранені серед цивільного населення. Руйнувань зазнали житлові будинки, школи та інша цивільна інфраструктура", - повідомляється в оперативній інформації щодо російського вторгнення станом на 18:00 понеділка, оприлюдненій на сторінці Генерального штабу ЗСУ у фейсбуці.

Противник завдав авіаційних ударів у районах Попівки та Славгорода Сумської області, Іванівки та Кислівки Харківської області, Твердохлібового та Білогорівки Луганської області, Спірного, Нью-Йорка, Авдіївки, Красногорівки, Костянтинівки, Водяного, Новосілки та Благодатного Донецької області, Роботиного і Новоданилівки Запорізької області, Миколаївки й Ольгівки Херсонської області.

Окупанти здійснили мінометні та артилерійські обстріли понад 80 населених пунктів у Чернігівській, Сумській, Харківській, Луганській, Донецькій, Запорізькій, Миколаївській та Херсонській областях, зокрема міст Авдіївки, Красногорівки, Мар'їнки та Вугледару Донецької області, Очакова Миколаївської області та м. Херсона.

"Ймовірність завдання ракетних та авіаційних ударів по всій території України залишається високою", - зазначили в Генштабі.