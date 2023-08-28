Події

19:04 28.08.2023

ЗСУ продовжують наступ на мелітопольському напрямку і відбили наступ окупантів біля Мар'їнки, за добу було 26 бойових зіткнень

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ЗСУ продовжують наступ на мелітопольському напрямку і відбили наступ окупантів біля Мар'їнки, за добу було 26 бойових зіткнень

Сили оборони за минулу добу відбили наступ російських окупантів на мар'їнському напрямку на сході України, водночас продовжують ведення наступальної операції на мелітопольському напрямку на півдні, закріплюються на досягнутих рубежах, здійснюють заходи контрбатарейної боротьби.

Як повідомляється в оперативній інформації щодо російського вторгнення станом на 18:00 понеділка, оприлюдненій на сторінці Генерального штабу ЗСУ у фейсбуці, протягом доби відбулося 26 бойових зіткнень.

"На мар’їнському напрямку Сили оборони продовжують стримувати наступ російських військ у районі Мар’їнки Донецької області", - йдеться у зведенні.

На волинському та поліському напрямках на півночі України оперативна обстановка без суттєвих змін.

 

Теги: #генштаб_зсу #зведення

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