Події

10:41 28.08.2023

СБУ затримала жительку Херсона, яка протягом місяця коригувала ворожий вогонь по місту

2 хв читати

Служба безпеки України затримала жительку Херсона, яка протягом місяця наводила російські "Гради" і "Шахеди" на місто, інформують в СБУ.

"Служба безпеки затримала ще одну агентку російських спецслужб, яка коригувала повітряні удари РФ по звільненому Херсону. Встановлено, що протягом останнього місяця вона передавала агресору геолокації Сил оборони", - ідеться в повідомленні української спецслужби в понеділок.

За інформацією СБУ, жінка відстежувала місця базування та переміщення українських захисників, намагалася визначати їх орієнтовну кількість і наявність військової техніки.

"За її координатами російські окупанти здійснювали регулярні удари по місту, застосовуючи реактивні системи залпового вогню "Град" і дрони-камікадзе "Шахед"", - наголошується в повідомленні.

Усю зібрану розвідінформацію вона передавала агресору через месенджер у вигляді скриншотів карт із позначками об'єктів.

За даними слідства, фігуранткою є місцева жителька, яку загарбники дистанційно завербували після деокупації Херсона. "Вона зацікавила ворога своєю деструктивною активністю на прокремлівських інтернет-ресурсах, де залишала антиукраїнські коментарі", - уточнюють у спецслужбі.

Під час обшуку в жінки вилучено засоби зв'язку з доказами розвідувально-підривної діяльності на користь РФ.

Слідчі Служби безпеки повідомили затриманій про підозру за ч. 2 ст. 111 Кримінального кодексу України (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану).

Зловмисниця перебуває під вартою. Їй загрожує довічне ув'язнення.

Контрдиверсійні заходи здійснювали співробітники СБУ в Херсонській області за процесуального керівництва обласної прокуратури.

Теги: #херсон #навідник #агент_рф

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

16:16 27.08.2023
Окупанти обстріляли центр Херсона, загинула жінка - обладміністрація

Окупанти обстріляли центр Херсона, загинула жінка - обладміністрація

07:02 27.08.2023
Унаслідок ударів ворога по Херсону сталося кілька пожеж

Унаслідок ударів ворога по Херсону сталося кілька пожеж

18:41 26.08.2023
У результаті обстрілу Херсона поранено двох жінок - ОВА

У результаті обстрілу Херсона поранено двох жінок - ОВА

15:21 26.08.2023
Будівлю херсонської лікарні пошкоджено внаслідок ворожого обстрілу

Будівлю херсонської лікарні пошкоджено внаслідок ворожого обстрілу

14:30 24.08.2023
СБУ затримала агента РФ, який коригував обстріли київських ТЕЦ під час опалювального сезону

СБУ затримала агента РФ, який коригував обстріли київських ТЕЦ під час опалювального сезону

12:03 24.08.2023
Внаслідок ворожого обстрілу Херсона постраждали троє людей, серед них дитина -

Внаслідок ворожого обстрілу Херсона постраждали троє людей, серед них дитина -

11:05 24.08.2023
Ворог обстрілює центр Херсона - голова обладміністрації

Ворог обстрілює центр Херсона - голова обладміністрації

15:22 23.08.2023
Унаслідок обстрілу Херсона постраждала жінка - ОВА

Унаслідок обстрілу Херсона постраждала жінка - ОВА

09:21 23.08.2023
Окупанти завдали авіаудару по дитсадку та житлових будинках Херсона

Окупанти завдали авіаудару по дитсадку та житлових будинках Херсона

10:34 18.08.2023
СБУ затримала в Дніпрі агента російської розвідки, який діяв під прикриттям волонтерського фонду

СБУ затримала в Дніпрі агента російської розвідки, який діяв під прикриттям волонтерського фонду

РЕКЛАМА

ВАЖЛИВЕ

Дві третіх іноземних компонентів у російських дронах вироблено в Китаї - група Єрмака-Макфола

Росіяни завдали ракетного удару по Гоголевому Полтавської області, попередньо - двоє загиблих

Сили оборони звільнили Роботине і просуваються далі

Українська ППО вночі знищила два "Калібри" і дві керовані ракети Х-59

Сили оборони за добу ліквідували 490 окупантів і 22 артилерійські системи противника

ОСТАННЄ

Дві третіх іноземних компонентів у російських дронах вироблено в Китаї - група Єрмака-Макфола

Міністр освіти заявляє про кампанію дискредитації його заступника Винницького у зв'язку з його діяльністю

Глава МЗС України 28-31 серпня здійснить візити до Чехії, Франції та Іспанії

У Чорному морі перебуває один ракетоносій, загальний залп - до 4 ракет

Українські рятувальники завершили відновлювальні роботи в Словенії

Росіяни завдали ракетного удару по Гоголевому Полтавської області, попередньо - двоє загиблих

На бахмутському напрямку Сили оборони за тиждень звільнили 1 кв. км

Сили оборони звільнили Роботине і просуваються далі

За добу на Харківщині одна загибла та одна постраждала в результаті ворожих обстрілів

Українська ППО вночі знищила два "Калібри" і дві керовані ракети Х-59

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА