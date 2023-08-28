СБУ затримала жительку Херсона, яка протягом місяця коригувала ворожий вогонь по місту

Служба безпеки України затримала жительку Херсона, яка протягом місяця наводила російські "Гради" і "Шахеди" на місто, інформують в СБУ.

"Служба безпеки затримала ще одну агентку російських спецслужб, яка коригувала повітряні удари РФ по звільненому Херсону. Встановлено, що протягом останнього місяця вона передавала агресору геолокації Сил оборони", - ідеться в повідомленні української спецслужби в понеділок.

За інформацією СБУ, жінка відстежувала місця базування та переміщення українських захисників, намагалася визначати їх орієнтовну кількість і наявність військової техніки.

"За її координатами російські окупанти здійснювали регулярні удари по місту, застосовуючи реактивні системи залпового вогню "Град" і дрони-камікадзе "Шахед"", - наголошується в повідомленні.

Усю зібрану розвідінформацію вона передавала агресору через месенджер у вигляді скриншотів карт із позначками об'єктів.

За даними слідства, фігуранткою є місцева жителька, яку загарбники дистанційно завербували після деокупації Херсона. "Вона зацікавила ворога своєю деструктивною активністю на прокремлівських інтернет-ресурсах, де залишала антиукраїнські коментарі", - уточнюють у спецслужбі.

Під час обшуку в жінки вилучено засоби зв'язку з доказами розвідувально-підривної діяльності на користь РФ.

Слідчі Служби безпеки повідомили затриманій про підозру за ч. 2 ст. 111 Кримінального кодексу України (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану).

Зловмисниця перебуває під вартою. Їй загрожує довічне ув'язнення.

Контрдиверсійні заходи здійснювали співробітники СБУ в Херсонській області за процесуального керівництва обласної прокуратури.