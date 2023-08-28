Авіація Сил оборони за добу десять разів атакувала противника, вразили дві станції РЕБ

Авіація Сил оборони минулої доби завдала 10 ударів по районах зосередження особового складу та одного удару - по зенітно-ракетних комплексах противника, повідомляється в оперативному зведенні Генштабу Збройних сил України станом на 06.00 понеділка.

За даними Генштабу, підрозділи ракетних військ і артилерії минулої доби вразили 1 склад боєприпасів, 2 станції радіоелектронної боротьби (РЕБ) і 4 артилерійські засоби на вогневих позиціях противника.