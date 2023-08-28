Сили оборони стримують ворога на лиманському, бахмутському та мар'їнському напрямках, продовжують наступати на мелітопольському

Сили оборони стримують окупантів на лиманському, бахмутському та мар'їнському напрямках і продовжують наступати на мелітопольському - протягом доби відбулося 34 бойові зіткнення, повідомляє Генштаб Збройних сил України в понеділок уранці.

На сіверському та слобожанському напрямках противник завдав авіаційних ударів неподалік Волфиного Сумської області та Окіпа Харківської області. Здійснив мінометні та артилерійські обстріли понад 30 населених пунктів.

На куп'янському напрямку противник завдав авіаційних ударів біля Надії та Твердохлібового Луганської області. Артилерійських і мінометних обстрілів противника зазнали щонайменше 6 населених пунктів.

На лиманському напрямку противник вів безуспішні наступальні дії поблизу Новоєгорівки Луганської області. Артилерійських обстрілів противника зазнали понад 10 населених пунктів.

На бахмутському напрямку противник вів безуспішні наступальні дії у Кліщіївки Донецької області. Від ворожих артилерійських обстрілів противника постраждали понад 15 населених пунктів.

На авдіївському напрямку артилерійських обстрілів противника зазнали понад 10 населених пунктів.

На мар'їнському напрямку сили оборони продовжують стримувати наступ російських військ неподалік Мар'їнки Донецької області. Противник завдав авіаційного удару біля Красногорівки Донецької області. Артилерійських обстрілів зазнали близько 6 населених пунктів.

На шахтарському напрямку ворог завдав авіаційних ударів біля Золотої Ниви та Старомайорського Донецької області. Від артилерійських обстрілів противника постраждали 5 населених пунктів.

На запорізькому напрямку противник завдав авіаційних ударів поблизу Малої Токмачки, Роботиного та Новоданилівки Запорізької області. Від артилерійських обстрілів противника постраждали понад 25 населених пунктів.

На херсонському напрямку ворог завдав авіаційних ударів біля Миколаївки, Микільського та Антонівки Херсонської області. Від артилерійських обстрілів противника постраждали понад 15 населених пунктів.

Водночас Сили оборони України продовжують ведення наступальної операції на мелітопольському напрямку, закріплюються на досягнутих рубежах, здійснюють заходи контрбатарейної боротьби.