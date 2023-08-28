Окупанти за добу завдали 11 ракетних і 48 авіаційних ударів

Минулої доби противник завдав чергового ракетного удару по території України, протиповітряною обороною було знищено 4 крилаті ракети, повідомляється у зведенні Генерального штабу Збройних сил України станом на 06.00 понеділка.

Загалом минулої доби, за даними Генштабу, ворог завдав 11 ракетних і 48 авіаційних ударів, здійснив 54 обстріли з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ і населених пунктах.

"Унаслідок російських терористичних атак, на жаль, є загиблі та поранені серед цивільного населення. Руйнувань зазнали житлові будинки, школи та інша цивільна інфраструктура", - йдеться у зведенні, оприлюдненому у фейсбуці.

Імовірність нанесення ракетних і авіаційних ударів по всій території України залишається високою.