ЗС України стримали окупантів на лиманському, бахмутському та мар'їнському напрямках, наступали на мелітопольському, за добу було 23 бойові зіткнення

Наступ російських окупантів на лиманському, бахмутському та мар'їнському напрямках за минулу добу був безуспішним, водночас Сили оборони України продовжують ведення наступальної операції на мелітопольському напрямку, закріплюються на досягнутих рубежах, здійснюють заходи контрбатарейної боротьби.

Як повідомляється в оперативній інформації щодо російського вторгнення станом на 18.00 неділі, опублікованій на сторінці Генерального штабу ЗСУ у фейсбуці, протягом доби відбулося 23 бойових зіткнення.

"На Лиманському напрямку противник вів безуспішні наступальні дії біля Новоєгорівки Луганської області... На Бахмутському напрямку противник вів безуспішні наступальні дії поблизу Кліщіївки Донецької області... На Мар'їнському напрямку сили оборони продовжують стримувати наступ російських військ неподалік Мар'їнки Донецької області", - йдеться у зведенні.

На волинському та поліському напрямках оперативна обстановка без істотних змін.